В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9

Новое землетрясение магнитудой 4,9 произошло в районе турецкого курорта Бодрум на юго-западе страны, сообщает агентство Anadolu.

"Подземные толчки произошли во вторник 8 августа в 10:42 в районе Бодрума, магнитуда составила 4,9", - проинформировали в агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции.

В самом Бодруме магнитуда землетрясения составила 4,4.

О пострадавших и разрушениях пока информации нет.

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился на глубине 9 км.

Предыдущие подземные толчки в Эгейском море магнитудой 6,6 произошли в ночь на 21 июля. Эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от Бодрума и в 16 километрах от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. На острове Кос погибли два человека, 120 пострадали. Деятельность в сфере туризма на острове, стабилизировалась, сообщил министр туризма Греции Элена Кундура.

По материалам: Агентство Анадолу