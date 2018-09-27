В УЕФА решили использовать VAR в Лиге Чемпионов со следующего сезона

Начиная со следующего сезона (2019-2020) система видеоповторов для арбитра (ВАР/VAR) начнет использоваться в Лиге Чемпионов. Соответствующее решение приняли в УЕФА, о чем сообщает ее пресс-служба.

Разговоры о внедрении системы видеоповторов ходили еще минувшим летом. Нынешний евросезон все еще обойдется без новых технологий.

Также видеоповторы для судей задействуют в поединке за Суперкубок Европы- 2019, на чемпионате Европы 2020 года. В Лиге Европы ВАР появится с сезона 2020-2021, а в Лиге наций с 2021 года.

По словам Чеферина, УЕФА необходимо время для того, чтобы доработать все детали системы. Также необходимо обучить арбитров корректной работе с видеоповторами.

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