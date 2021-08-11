В Україні 1122 нових випадки зараження COVID

В Україні з кожним днем збільшується кількість нових хворих на ковід. Так, минулої доби виявлено 1122 випадки зараження коронавірусо.

Ннайбільше підтверджених випадків зареєстровано в Києві (186), Запорізькій (96), Донецькій (89), Харківській (81) та Дніпропетровській (70) областях.

Як повідомили в МОЗ, за добу госпіталізовано 648 осіб, водночас одужало 1160 людей. Також зареєстровано 25 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 261 354 особи, з них одужали 2 193 752 людини, летальних випадків зареєстровано 53 149, поінформували в МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 324 553 людини, з них отримали одну дозу - 4 324 551 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози - 2 521 848 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 6 846 399 щеплень.