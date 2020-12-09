В Україні 12 585 нових випадків коронавірусу за добу

В Україні за минулу добу підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали майже на 2 тисячі осіб більше.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього за минулу добу було проведено 58 271 тестування на Covid-19. З них методом ПЛР - 37 822, методом ІФА - 20 449.

Найбільше заражень виявлено в Києві (1728), Одеській (1270), Київській (943), Черкаській (815) і Запорізькій (813) областях.

З початку пандемії в країні заразилися вже 845 343 особи, померли - 14 204 (+276), одужали - 451 118 (+14 554). Активними хворими залишаються 394 225.

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