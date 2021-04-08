В Україні - 19 419 нових випадків COVID-19

В Україні за минулу добу, 7 квітня, зареєстрували 19 419 нових випадків COVID-19. Померли 464 людини.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за весь час пандемії в Україні захворіло - 1 803 998 осіб; одужало - 1 383 883 особи; летальних випадків - 35 962; проведено ПЛР-тестувань - 8 514 631.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) областях.

За словами Степанова, 14 313 людей щеплено проти COVID-19 за добу 7 квітня. 334 578 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 2 особи.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.