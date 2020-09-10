В Україні - 2 582 нових випадки коронавірусу за добу

За останню добу в Україні виявили 2 582 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 10 вересня сягнула 145 612.

Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.

Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (298), Харківській (339), Тернопільській (251), Львівській (183) областях.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 44 інфікованих. А загалом від початку епідемії летальних випадків становить 3023.

Протягом останньої доби одужали 1 174 людини. А загалом здолали хворобу 65 877 українців.