В Україні 23 785 нових випадків зараження коронавірусом за добу

За минулу добу в Україні зафіксовано 23 785 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 22 жовтня (з них 1 800 дітей та 391 медпрацівник).

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, за останню добу: госпіталізовано - 5 141 особи; летальних випадків - 614; одужало - 8 530 осіб.



За весь час пандемії в Україні захворіло -2 725 385 осіб; одужало - 2 361 365 осіб; летальних випадків - 63 003; проведено ПЛР-тестувань - 13 854 545.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).