В Україні 2430 нових випадків коронавірусу та рекордна смертність за добу

В Україні за минулу добу коронавірусне захворювання підтвердили у 2430 людей, померли рекордна кількість людей - 54, одужали - 859. Загалом в Україні коронавірус виявили у 128 228 людей. З них 2 710 пацієнтів померли від ускладнень та 59 676 людей одужали.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, найбільше нових випадків зафіксували в у Харківській області - 301, Києві (280) та Тернопільській (242) області.

Нагадаємо, 3 серпня в Україні почав діяти адаптивний карантин за новими правилами - країну поділили на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу ("зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону"). Уряд продовжив карантин до 31 жовтня та ввів кілька заборон.

Великий Київ

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