В Україні - 26 071 новий випадок коронавірусу

В Україні за минулу добу, 27 жовтня, виявили 26 071 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"За добу 27 жовтня в Україні зафіксовано 26 071 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 830, медпрацівників - 477)", - зазначається у повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 366 осіб; летальних випадків - 576, одужало 10 006 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 851 804 особи, одужало 2 411 711 осіб, летальних випадків - 66 204, проведено ПЛР-тестувань - 14 232 081.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 26 жовтня виявили 22 574 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.