В Україні - 4 984 нові випадки коронавірусу

В Україні минулої доби зареєстровано 4984 випадки зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

"За даними Центру громадського здоров'я, станом на 21 травня в Україні зафіксовано 4984 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 278, медпрацівників - 97)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за минулу добу госпіталізовано 1785 осіб, водночас одужало 12 845 людей. Летальних випадків зареєстровано 202.

Згідно з наведеними даними, за останню добу найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Києві (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354) та Київській (348) областях.

Загалом від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 175 382 особи, з них одужали 1 929 039 людей, 49 101 інфікована особа померла.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксували 165 857 655 випадків зараження коронавірусом, зокрема 3 444 901 летальний, одужали 146 539 738 осіб.