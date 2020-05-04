В Україні 418 людей за добу заразилися Covid-19, загалом - 12 331

В Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

303 людини померли від коронавірусу, 1 619 - одужали.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

м. Київ - 1 535 (+24) Чернівецька область - 1 887 (+69) Івано-Франківська область - 984 (+19) Тернопільська область - 896 (+28) Вінницька область - 436 (+1) Київська область - 853 (+69) Кіровоградська область - 401 (+4) Рівненська область - 750 (+24) Львівська область - 506 (+33) Житомирська область - 430 (+7) Закарпатська область - 531 (+23) Черкаська область - 312 (+4) Волинська область - 340 (+16) Запорізька область - 285 (+10) Сумська область - 112 (+2) Дніпропетровська область - 460 (+12) Одеська область - 427 (+18) Херсонська область - 139 (+3) Хмельницька область - 116 (+1) Полтавська область - 227 (+5) Харківська область - 361 (+13) Миколаївська область - 161 (+12) Донецька область - 81 (+11) Чернігівська область - 64 (+10) Луганська область - 37

Раніше Факти ICTV писали, що станом на ранок 4 травня у світі 3 506 729 осіб захворіли на коронавірус. З них 247 470 померли, одужали 1 154 004 людини.