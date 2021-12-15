В Україні - 8 109 нових випадків коронавірусу

Минулої доби в Україні виявили 8 109 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За добу 14 грудня в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 707, медпрацівників - 182)", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу госпіталізували 2 280 осіб, летальних випадків - 356, одужало - 26 307 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 578 557 осіб, одужало - 3 259 316 осіб, летальних випадків - 91 958 та проведено 16 371 425 ПЛР-тестувань.

13 грудня в Україні було зафіксовано 7 283 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19



