В Україні 810 осіб захворіли на COVID-19 за минулу добу

810 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 виявлено в Україні за добу станом на ранок четверга, 665 раніше захворілих осіб одужали, 21 людина померла, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Днем раніше, 8 липня, повідомлялося про 807 нових випадків захворювання на COVID-19; 7 липня було 564 нових інфікованих, 6 липня - 543 випадки захворювання, 5 липня - 823 нових хворих, 4 липня - 914 інфікованих за добу. 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 109 нових заражених.

За словами міністра, із 810 хворих за минулу добу 48 дітей та 56 медиків. 222 хворих госпіталізували.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID- 19 зафіксовано у Львівській (119 випадків), Закарпатській (89), Рівненській області (76) та Києві (93 випадки).

Наростаючим підсумком в Україні зафіксовано 51 224 випадки зараження коронавірусом, одужали 23 784 раніше захворілих осіб, померли 1 327 осіб.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО), станом на ранок четверга кількість активних випадків хвороби знову перевищила позначку у 26 тисяч: наразі в Україні на COVID-19 хворіють 26 113 осіб, що на 124 більше, ніж днем раніше.