В Україні 876 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні виявили 876 нових випадків коронавірусної хвороби. Також зафіксували 21 летальний випадок, а 505 хворих одужали.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров'я.

Загалом із початку епідемії COVID-19 підтвердили у 46 763 людей. З них 20 558 людини одужали, а 1 212 - померли від ускладнень. Від хвороби лікуються 24 993 людини.

Нагадаємо, на ранок п'ятниці, 3 липня, у світі 10 млн 836 тис. 500 осіб інфіковано COVID-19. Кількість померлих від інфекції складає 520 634. Одужали 5,7 млн людей.

Респіраторну хворобу COVID-19 вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала поширення хвороби - пандемією.