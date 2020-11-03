В Україні 8899 нових випадків коронавірусу

За вчора в Україні зафіксовано 8899 (з них дітей - 346, медпрацівників - 401) нових випадків коронавірусу. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789). Загальна кількість хворих з початку пандемії сягає 411 093 особи, померли - 7 532.

Як повідомляє МОЗ, за останню добу: госпіталізовано - 1207 осіб; летальних випадків - 157; одужало - 5 100 осіб; здійснено тестувань за добу - 60 836 (методом ПЛР - 56 348, методом ІФА - 21 530).

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 411 093 особи; одужало - 168 868 осіб; летальних випадків - 7 532; проведено ПЛР-тестувань - 3 379 029.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (789), Харківській (712), Хмельницькій (506), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ - 39534 випадки Вінницька область - 11096 випадків Волинська область - 14234 випадки Дніпропетровська область - 15729 випадків Донецька область - 11731 випадок Житомирська область - 1583 випадки Закарпатська область - 15187 випадків Запорізька область - 10797 випадків Івано-Франківська область - 21596 випадків Київська область - 17535 випадків Кіровоградська область - 2677 випадків Луганська область - 3881 випадок Львівська область - 31134 випадки Миколаївська область - 8736 випадків Одеська область -25785 випадків Полтавська область - 10190 випадків Рівненська область - 19998 випадків Сумська область - 12409 випадків Тернопільська область - 21186 випадків Харківська область - 38709 випадків Херсонська область - 4424 випадки Хмельницька область - 16928 випадків Черкаська область - 9670 випадків Чернівецька область - 22881 випадок Чернігівська область - 9213 випадків

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