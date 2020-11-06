В Україні - 9 721 новий випадок коронавірусу

В Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 304, медпрацівників - 468)", - йдеться в повідомленні.

Водночас за добу помер 201 пацієнт.

Також за останню добу госпіталізовано 1517 осіб. Одужали - 10762 особи.

Здійснено тестувань за добу - 80 082, зокрема методом ПЛР - 50 506, методом ІФА - 29 576.

Загалом за весь час пандемії в Україні померли 8 125 осіб, одужали - 195 544.

Проведено ПЛР-тестувань - 3 521175.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у м. Київ (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано- Франківській (511) областях.

Напередодні в Україні за добу зареєстрували 9 850 нових випадків коронавірусу.