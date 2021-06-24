В Україні - 937 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу виявлено 937 випадків зараження коронавірусом, водночас 2471 особа одужала.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За добу 23 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 33, медпрацівників - 24)", - йдеться у повідомленні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.