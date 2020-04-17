В Україні більше 800 лікарів захворіли на COVID-19 - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість тестування усіх лікарів, що працюють з хворими на коронавірус. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, в Україні, за останніми даними, виявлено 879 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 серед медичних працівників, 42 з них одужали.

Степанов зазначив, що алгоритм тестування медпрацівників не відрізняється від алгоритму тестування всіх інших громадян: при появі симптомів захворювання відразу робиться тест.

"Але у зв'язку з істотним збільшенням кількості медичних працівників, які захворіли, поки ми розглядаємо можливість проведення тестувань один раз в п'ять днів всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19", - сказав глава Мінохорониздоров'я.

Крім цього, Степанов повідомив, що ситуація з донорською кров'ю в країні погіршилася у період карантину: запаси скоротилися в два-чотири рази. Це становить ризик для пацієнтів, яким потрібні термінові операції.

Міністр звернувся до голів ОДА, щоб вони забезпечили прийом спеціалізованими закладами переливання крові людей, бажаючих бути донорами, і зменшити їх контакт між собою, а також здійснити транспортування до пунктів здачі крові.