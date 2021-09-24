В Україні більше 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за минулу добу, 23 вересня, зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 849, медпрацівників - 137).

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 060 осіб;

летальних випадків - 140;

одужало - 2 415 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 379 483 осіб;

одужало - 2 240 388 осіб;

летальних випадків - 55 424;

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.