В Україні більше 9 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за минулу добу, 23 вересня, зафіксовано 9 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 849, медпрацівників - 137).
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 060 осіб;
летальних випадків - 140;
одужало - 2 415 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 379 483 осіб;
одужало - 2 240 388 осіб;
летальних випадків - 55 424;
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (948), Дніпропетровській (889), Львівській (715), Одеській (622) та Донецькій (602) областях.