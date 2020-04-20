В Україні більше тисячі медиків заразилися коронавірусом - Степанов

В Україні зараження коронавірусною інфекцією підтвердилося у 1074 медичних працівників. Тільки за минулу добу з 261 виявленого зараженого, 43 були медиками. Крім того, за минулу добу зараження виявили у 16 дітей. Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на онлайн-брифінгу в понеділок, 20 квітня.

"Але хороша новина - 12 пацієнтів, у тому числі три дитини та чотири медичні працівники одужали", - сказав він.

Міністр повідомив, що за минулу добу в Україні провели 1988 тестувань на коронавірус методом ПЛР. За його словами такий низький показник тестувань пов'язаний з тим, що люди на Великдень набагато менше зверталися з підозрою на COVID-19.

За станом на понеділок, 20 квітня в Україні зафіксували 5 710 заражень, 261 випадок інфікування виявили тільки за минулу добу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що зростання кількості захворювань на коронавірус в Україні протягом цього тижня є цілком прогнозованим. На Великодні свята багато людей не дотримувалися карантин, а, отже, потрапляли в зону ризику зараження. Також, в Україні збільшили кількість проведених тестів за день.