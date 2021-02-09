В Україні через негоду без світла - 273 населених пунктів у 12 областях

В Україні через сильні пориви вітру та налипання мокрого снігу знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

"В ніч з 8 на 9 лютого внаслідок складних погодних умов (пориви вітру, налипання мокрого снігу) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 273 населених пунктів в 12 областях, а саме: Одеська - 85, Херсонська - 54, Чернівецька - 40, Миколаївська - 34, Запорізька - 12, Полтавська - 12, Київська - 10, Кіровоградська - 10, Донецька - 7, Закарпатська - 5, Житомирська - 3 та Дніпропетровська - 1", - йдеться у повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.