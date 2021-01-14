В Україні через сильні морози розгортають мережу пунктів обігріву

В Україні згідно з прогнозом завтра, 15 січня, вдарять сильні морози, у зв'язку з чим влада розгортає мережу пунктів обігріву у всіх регіонах

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на прес-службу уряду.

Рішення ухвалили згідно з результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, у регіонах має працювати снігоочисна та посипочна техніка. Крім того в місцях обігріву, які мають розгорнути по всій країні, повинні бути продукти, одноразовий посуд та паливо.

Крім того працівників соцслужб направили на допомогу незахищеним верствам населення, щоб не допустити їх обмороження та загибелі.

Міненерго та місцева влада, у свою чергу, мають забезпечити безперебійну роботу електро-, тепло- та газопостачання населених пунктів та потенційно небезпечних об'єктів.

14 січня, у 10 областях України за наслідки негоди взялися близько 1,9 тис. спецмашин і понад 2 тис. робітників.

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