В Україні дозволили ув'язненим користуватися телефоном та інтернетом: умови

Міністерство юстиції дозволило платні телефонні розмови і користування Інтернетом. При цьому користування Інтернетом буде за умови обмеженого контенту.

"Усі розмови ув'язнених автоматично записуються", - наголосили в Міністерстві юстиції.

Мін'юст оприлюднив розцінки в СІЗО Києва, Харкова, Хмельницького, Одеси, Черкас, а також львівської та житомирської в'язниць. Вони різняться залежно від місця відбування покарання ув'язненими.

Найдорожче 15-хвилинна телефонна розмова обійдеться тим, хто знаходиться у львівській в'язниці та Харківському СІЗО. Їм доведеться заплатити відповідно 17,5 гривень та 14,63 проти близько 4 гривень у житомирській в'язниці та Черкаському СІЗО.

Найдорожчий місячний "абонемент" на телефонні розмови пропонують у тій самій ДУ "Львівська установа виконання покарань (No 19)" - 1070,6 гривень та Хмельницькому СІЗО - 863,3 гривні. Найдешевші телефонні розмови упродовж місяця пропонують у Київському СІЗО - 345 гривень.

Найдорожче 15 хвилин інтернету обійдеться ув'язненим також у Львові (32,5 гривні), а найдешевше - у СІЗО Хмельницького і Черкас (близько 3 гривень).

Користування інтернетом з планшета протягом місяця коштуватиме від 228,6 до 685 гривень залежно від установи, де перебуває ув'язнений.

У міністерстві додали, що з наступного тижня послуга також запрацює в слідчих ізоляторах Запоріжжя, Маріуполя, Кривого Рогу, Рівного, Чорткова та Чернігова. В Україні вперше склали рейтинг в'язниць - Мін'юст

Таке нововведення має надати можливість ув'язненим спілкуватися з рідними, прибрати корупцію на "контрабандних" телефонах, поповнити кошти спецфонду, забезпечити дотримання прав людини, а також зменшити попит на фізичні побачення, що важливо з міркувань боротьби з пандемією.

Раніше у Міністерстві юстиції України заявили, що легалізація грального бізнесу принесе державному бюджету в наступному році 7,4 млрд грн.

Окрім цього, Мін'юст оприлюднив список найбільш поширюваних імен, якими українські батьки називали дітей від початку 2021 року.

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