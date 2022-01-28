В Україні дві "червоні" та 15 "помаранчевих" областей - МОЗ

Станом на 28 січня на червоному рівні епіднебезпеки перебувають Івано- Франківська та Рівненська області, на помаранчевому 15 областей, решта регіонів та столиця - на жовтому рівні епіднебезпеки.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Станом на 27 січня рівень захворюваності по країні становить 638 на 100 тис.населення, при визначеному індикаторі 75 на 100 тис. осіб.

В Києві рівень захворюваності складає 606 на 100 тис. осіб.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в Івано-Франківській області - 1 814 на 100 тис. населення, а також Сумській - 1 321, Чернівецькій - 1 145 та Тернопільській областях - 1 152 на 100 тис. населення.

Показник коефіцієнту виявлення випадків інфікування перевищено загалом по країні - 20,1% та у 14 областях.

Рівень госпіталізацій по країні станом на 27 січня складає 47,7, при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення. В Києві рівень госпіталізацій складає 29,2.

Показник рівня госпіталізацій станом на 27 січня перевищено в семи регіонах: у Вінницькій області - 69,6 на 100 тис. населення, Закарпатській - 62, Івано-Франківській - 114, Рівненській - 63, Сумській - 63,5, Хмельницькій - 63,2 та у Чернівецькій області - 86,8 на 100 тис. населення при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Завантаженість ліжок з киснем по країні на 27 січня складає 31% при визначеному показнику в 65%, в Києві - 17,7%.

Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні: захворіло - 3 980 610 осіб; одужало - 3 608 094 особи; летальних випадків - 99 882; проведено ПЛР-тестувань - 17 848 132. За добу 27 січня в Україні: зафіксовано 34 408 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.