В Україні екоактивісти оголосили війну сміттєвій мафії

В Україні розпочинається кампанія "Життя без сміття", в рамах якої екоактивісти планують зробити публічним “тіньове” життя сміттєвої мафії та змусити нардепів прийнятий законопроєкт про відходи. Наразі немає жодного сміттєпереробного заводу та вся країна завалена тисячами нелегальних сміттєзвалищ. На день дохід одного сміттєзвалища, яке “кришує” місцева мафія, може дорівнювати декілька мільйонів гривень, пише голова ГО "Офіс довкілля" Єгор Фірсов у Facebook. “Досить розмов, публікацій, скарг на те, що наша країна засипається сміттям”, – пише він. В рамах ініціативи сформувалася юридична группа волонтерів, адже звернення до екоінспекції, правоохоронців, місцевої влади, суди та скарги на посадовців – обов‘язкові кроки в боротьбі зі сміттєвою навалою. Активісти також хочуть показати основні смітники в Україні та розповісти хто за ними стоїть, які гроші заробляють, та головне, хто бездіє через “долю”. Головне завдання ініціативи – змусити депутатів прийняти закон про відходи, а місцеву владу почати разом з бізнесом будувати сміттєпереробні підприємства. “Досить купувати вторинну сировину кожен рік в інших країн – і ще витрачати на це мільярди гривень. У нас свого ресурсного "добра" вистачає – тільки потрібна правильна організація процесу, цивілізована, а не середньовічна”, – зазначає Фірсов. Також планується створення групи експертів, які будуть збирати усі найкращі практики смєттєпереробки і консультувати місцеву владу, як створити європейську ситему. Адже в Україні є успішні приклади і екоактивісти прагнуть допомогти їх масштабуванню “Хочу попередити усіх, миттєвих результатів не очікуйте. Бажаючих – запрошую, роботи вистачає. Шлях наш буде довгий і непростий. Але цікавий і, сподіваюсь, корисний для країни”, – пише він.

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