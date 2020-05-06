В Україні кількість хворих на коронавірус зросла до 13184

Кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 13 184. За добу виявили 487 нових випадків, з них 24 дитини та 72 медпрацівники, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Померли 327 пацієнтів (11 за добу), одужали 2097 осіб, з них 118 - за добу.

Найбільше випадків захворювання 5 травня зареєстрували в Дніпропетровській (90), Львівській (39), Чернівецькій (37) та Києві (68).

"За минулу добу зробили 6303 дослідження методом ПЛР", - додав Степанов.

Нагадаємо, що кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 3.66 млн, з них на США припадає 1 млн. Померли 257 288 осіб, видужали - 1,19 млн.

