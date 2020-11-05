В Україні хочуть створити Єдиний портал повідомлень про корупцію

Верховна рада планує створити Єдиний портал повідомлень про корупцію. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3450 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 254 нардепи.

Проект повинен спростити і оптимізувати роботу з повідомленнями та перевірками інформації, наведеної у повідомленнях викривачів про можливу корупцію.

Відповідно до закону "Про запобігання корупції", регулярні канали повідомлення про корупційні дії повинні були створити всі органи влади, але це вимагає великих витрат з державного бюджету.

"Замість цього пропонується створити так званий Єдиний портал повідомлень про корупцію, з яким зможуть в цілодобовому вільному доступі працювати як викривачі, так і уповноважені суб'єкти щодо запобігання корупції у різних органах. Таке рішення дозволить заощадити бюджетні кошти", - раніше підкреслювали в профільному комітеті.

Крім того, Національне агентство по запобіганню корупції просило звільнити себе від обов'язку вступати в судові справи на стороні викривача або третьої особи через недостатню кількість працівників для виконання таких функцій у масштабах країни. Закон пропонує передати цю функцію системі безоплатної правової допомоги.

Нагадаємо, раніше комітет з питань антикорупційної політики рекомендував прийняти відповідний законопроект №3450 за основу.