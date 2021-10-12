В Україні майже 12 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за 11 жовтня зафіксували 11 996 нових випадків COVID-19, із них у дітей - 1 262, повідомляє МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізували - 2 274 особи, померли - 352, одужало - 5 419 осіб.

За останню добу найбільшу кількість випадків підтвердили у Харківській (1502), Львівській (978), Дніпропетровській (856), Одеській (816) та Запорізькій (715) областях. У Києві зафіксували 628 випадків.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 562 085 осіб; одужало - 2 297 899 осіб; летальних випадків - 59 052; зробили ПЛР-тестів - 13 323 492.

За добу 123 230 людей вакцинували проти COVID-19. Від початку кампанії щепили 7 609 049 людей, з них отримали одну дозу - 7 609 047 людей, повністю імунізовані - 6 198 086 людей. Загалом зробили 13 807 133 щеплення.

Україна з 23 вересня перебуває в "жовтій" зоні карантину. Р