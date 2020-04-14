В Україні можуть перекрити кордони між областями: що відомо

Карантин в Україні був введений для того, щоб знизити ризик поширення коронавірусу в країні. 6 квітня карантинні заходи були посилені та громадян попросили мінімізувати пересування по вулицях, виходити лише за необхідності, і тільки із засобами захисту. Людям старше 60 років заборонили без особливої потреби виходити з дому і, якщо про них нікому подбати, вони можуть сходити в магазин в радіусі 2 км від дому.

Однак це не всі посилення карантину, які ввели в уряді. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт No 3320, в якому пропонується обмежити доступ до адміністративно-територіальних одиниць і виставити контрольно-пропускні пункти з військовими.

"Створювати на в'їздах, виїздах на території карантину та окремих адміністративно-територіальних одиниць, що знаходяться на території карантину, контрольно-пропускні пункти, залучати в установленому порядку для роботи в цих пунктах військовослужбовців, працівників, матеріально- технічні та транспортні засоби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, частин і підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах оборони та військового будівництва, охорони громадського порядку", - сказано в тексті законопроєкту.

Варто відзначити, що раніше в законі були вказані просто зони карантину, а тепер це позначення посилили словами про адміністративно-територіальні одиниці. Дані норми будуть діяти на період встановлення карантину та протягом 30 днів з дня його скасування.

Народні депутати проголосували за зміни, і 13 квітня цей законопроєкт був відправлений на підпис президенту.