В Україні можуть повернути жорсткий карантин: Ляшко назвав умову для цього

Повернення жорсткого карантину, каже заступник голови МОЗ, "не хоче ніхто", але якщо буде різке зростання випадків захворювання, його можуть повернути.

Жорсткий коронавірусний карантин в Україні можуть повернути. Про це в коментарі РБК-Україна заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами заступника голови МОЗ, такий варіант можливий, якщо в Україні буде "стрімке зростання кількості випадків хвороби". Іншими словами, якщо базове репродуктивне число (R0) коронавірусу SARS-CoV-2 буде в країні вище 1,0.

Ляшко підкреслив - повернення жорсткого карантину "не хоче ніхто: ні громадяни, ні підприємці, ні влада".

"Але якщо ми не будемо...виконувати рекомендації МОЗ про соціальне дистанціювання, маски і чисті руки, може виникнути проблема. Тому краще виконувати ці норми і забути про жорсткий карантин", - підсумував головний санлікар.