В Україні ініціювали створення всенародного руху «Зупинимо війну разом»

Українські громадські та культурні діячі виступили з ініціативою всенародного руху світової еліти під гаслом “Зупинимо війну разом”.

“Ми сьогодні виходимо з ініціативою всенародного руху світової еліти, мистецької, культурної, юридичної, правозахисників під гаслом “Зупинимо війну разом”, - сказала Білозір.

Про це заявила ініціатор руху, громадський та політичний діяч, народна артистка України Оксана Білозір

Вона зауважила, що сьогодні Україна переживає надзвичайно важкий період і “знаходиться в епіцентрі тотальної ескалації конфлікту і на порозі повномасштабної війни”.

“Неодноразово по цілому світу від різних політичних сил сьогодні є єднання навколо України і підтримка України в її прагненні мати право на свою державу, свою свободу і незалежність, за яку бореться сьогодні Україна. Кожен голос світового лідера публічного, народу і дипломатії є надзвичайно важливий. Ми не можемо з вами оминути увагу той рух опору, який сьогодні з’являється всередині Російської Федерації, тому що ми повинні з вами чітко усвідомлювати, що і ця війна пройде. Всі війни закінчуються, але як нам потім разом жити? Ми сьогодні хочемо наголосити на тому листі, який з’явився всередині російської еліти”, - сказала Білозір.

Вона зауважила, що лист підписали російські юристи, відомі люди, журналісти, правозахисники, “але в основному - це ті громадяни Росії, які мали право і мали сміливість озвучити цим листом свою позицію від імені російського народу”.

“Ми починаємо цей наш рух “Зупинимо війну разом”. Звичайно, що в першу чергу він направлений на російську спільноту. Тому що нам багато чого потрібно буде зробити разом і в першу чергу зняти ці гібридні нашарування нашої історії. Ми повинні дати чіткий сигнал- розуміння російській еліті й росіянам, що Україна рівноправна країна, що український народ - це самодостатній народ, і тільки в такій концепції ми зможемо бачити своє спільне хороше майбутнє. Перші паростки такої суспільної думки вже є, і ми це вітаємо”, - зауважила Білозір.

Про приєднання до руху поінформувала і науковець, громадський діяч ГО "Український центр аналітики і безпеки" Анастасія Голішевська.

“Ми звертаємося до європейської інтелігенції, наукової та культурної еліти, адже саме вони сьогодні можуть вплинути на колег із Росії. І закликаємо — не будьте байдужими, адже мовчання, слабкість і боягузтво ведуть до смерті. Лише разом ми можемо зупинити війну”, - сказала Голішевська.

Вона закликала діячів культури, науковців, медіа та всіх небайдужих “доєднатися до руху, висловити консолідовану позицію задля переконання народу Росії щодо неприпустимості активізації військових дій”.

Громадський діяч Тарас Мацюк зауважив, що артисти і діячі мають усвідомити, що "вони живуть в державі Україна, щоб вони зрозуміли, що вони є справжніми українцями, щоб моноліт нашої держави об’єднувався не навколо політичних гасел, а навколо прапору”.

“У нас є державний прапор України, в нас є гімн, герб — це формує державу. Наша ідентичність і національна ідея. І коли буде від маленького до великого розуміння, що він - українець, а виховуєте саме ви — еліта нації, то ніхто не буде зазирати на нашу землю”, - наголосив Мацюк.

Вона закликала діячів культури, науковців, медіа та всіх небайдужих “доєднатися до руху, висловити консолідовану позицію задля переконання народу Росії щодо неприпустимості активізації військових дій”.

Громадський діяч Тарас Мацюк зауважив, що артисти і діячі мають усвідомити, що "вони живуть в державі Україна, щоб вони зрозуміли, що вони є справжніми українцями, щоб моноліт нашої держави об’єднувався не навколо політичних гасел, а навколо прапору”.

“У нас є державний прапор України, в нас є гімн, герб — це формує державу. Наша ідентичність і національна ідея. І коли буде від маленького до великого розуміння, що він - українець, а виховуєте саме ви — еліта нації, то ніхто не буде зазирати на нашу землю”, - наголосив Мацюк.