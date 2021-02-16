В Україні на реєстрації перебувають три вакцини від коронавируса - МОЗ

В Україні на реєстрації перебувають вже три вакцини від коронавірусу. Третьою вакциною, заявка на яку була подана на реєстрацію, став препарат виробництва Pfizer.

Про це в Facebook повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Мова йде про: Oxford / AstraZeneca; Sinovac; Pfizer.

"Команда Міністерства охорони здоров'я докладає максимум зусиль, аби украінці якнаишвидше отримали доступ до кращих європеиських вакцин", - повідомив глава відомства Максим Степанов.

15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусу. Однак кампанію довелося відкласти - влада досі не отримала першу партію препаратів.