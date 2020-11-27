В Україні на вихідних можуть обмежити роботу громадського транспорту

В Україні запропонували обмежити роботу громадського транспорту у вік-енди дні, і таким чином розширити заборони та обмежувальні заходи в період карантину вихідного дня.

З відповідною ініціативою 26 листопада виступив народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Тищенко. Ідею він виклав у своєму Facebook.

Політик звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмыгаля з пропозицією посилити заборони по суботах і неділях, щоб знизити кількість заражень COVID-19.

Нардеп зазначив, що новий антирекорд показав неефективність вжитих урядом заходів щодо протидії розповсюдження вірусу.

"Якщо ми хочемо поліпшити ситуацію, то на "карантин вихідного дня" необхідно закривати не тільки розважальну сферу та сферу послуг. Головне на вихідні дні обмежити роботу громадського транспорту", - закликав Тищенко.

На думку політика, саме транспорт "є основним рознощиком інфекції", оскільки в ньому зазвичай не дотримуються соціальну дистанцію і люди контактують між собою.

Тищенко вважає, що в неробочі дні для більшості українців немає гострої потреби "їхати кудись".

"Можна обмежитися прогулянками біля будинку. А для тих українців, які змушені працювати у вихідні дні, зобов'язати їх роботодавців організувати підвезення працівників до роботи", - написав "Слуга народу" і додав, що ці обмеження - вимушені та тимчасові, і що іншим способом поширення COVID-19 не зупинити.