В Україні набула чинності постанова про адаптивний карантин із 22 травня до 22 червня

Уряд України оприлюднив постанову No392 від 20 травня "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

"Установити з метою запобігання поширенню на території України... COVID- 19... з 22 травня до 22 червня 2020 року на території (перераховано всі області, АРК, Київ і Севастополь, іменовані регіонами - ІФ) із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 No211", - йдеться в документі.

Згідно із ним, на території регіонів зі сприятливою епідемічною ситуацією впроваджується ослаблення протиепідемічних заходів, згідно з раніше анонсованим МОЗ планом.

"Ослаблення протиепідемічних заходів застосовується і припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке ухвалюється з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності в регіоні ознак для ослаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою", - йдеться в постанові.

Рішення про ослаблення протиепідемічних заходів переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

Ознаками ослаблення карантину встановлено, як і анонсувалося: інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення; завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, виділених для боротьби з COVID-19, менше ніж 50%; середня кількість тестувань методом ПЛР і ІФА більше ніж 12 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів.

Згідно з постановою, за наявності необхідних умов з 22 травня в регіонах почнуть працювати готелі без ресторанів, громадський і внутрішньообласний транспорт, за дотримання обмежень щодо кількості учасників можна буде проводити релігійні (одна людина на 10 кв.м.) і спортивні (до 50 учасників, без глядачів) заходи.

З 25 травня планується запуск метро за умови використання масок і респіраторів, відкриються дитячі садки.

З 1 червня за умови дотримання протиепідемічних вимог зможуть працювати фітнес-центри (крім групових занять більше ніж десять осіб), відновиться діяльність закладів освіти в групах не більше ніж десять людей, будуть дозволені міжобласні перевезення і відновиться робота залізничного пасажирського транспорту.

З 10 червня зможуть відновити роботу в приміщеннях кафе і ресторани, відновиться діяльність закладів культури і повноцінна робота готелів і хостелів.

З 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.