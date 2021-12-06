В Україні набули чинності нові правила карантину - подробиці

В Україні з 6 грудня почали діяти нові правила адаптивного карантину.

Опубліковано повний список обмежень у "жовтій" та "червоній" зонах.

У "жовтій" зоні заборонено: робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш як 100% співробітників; проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів; діяльність закладів із розміщення, окрім готелів, санаторних і соціальних закладів; міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не будуть діяти, якщо всі працівники та відвідувачі матимуть один із документів: "жовтий" COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів); "зелений" COVID-сертифікат (чинний 365 днів); міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів); іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів); негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години); сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Термін дії "жовтого" сертифіката зменшили до 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. КарантинМОЗ

У "червоній" зоні заборонено: робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос; робота закладів освіти, в яких повністю вакциновано менш як 100% співробітників; робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо; робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл; робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес- центрів; проведення масових заходів; робота закладів культури.

Ці обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування чи експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.

Чинними для будь-яких рівнів епіднебезпеки залишаються такі норми: робота закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває більш як 50% здобувачів освіти та співробітників; перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції чи обсервації.

Ці правила не скасовуються навіть за наявності COVID-документів

5 канал.