В Україні налічується понад 3000 мільйонерів

В Україні згідно з деклараціями за 2019 рік налічується 3150 громадян, дохід яких перевищив мільйон гривень. Про це йдеться в повідомленні Державної податкової служби.

"Понад мільйон гривень доходу задекларували 3150 громадян, яким визначено до сплати 393 млн гривень податку та понад 47 млн гривень військового збору. Найбільше осіб, які отримали дохід понад мільйон гривень і вже подали декларації, традиційно в Києві - майже 1200 осіб", - йдеться в повідомленні.

Харківська та Дніпропетровська область мають 278 і 270 мільйонерів відповідно.

Найбільші суми податкових зобов'язань до сплати визначено жителям Львівської області - 25 млн гривень і Києва - 23 млн із доходів, отриманих за межами України.

Нагадаємо, що у 2019 році кількість мільйонерів в Україні перевищувала 5000 осіб. З 2017 по 2018 рік цей показник зріс на 27%.