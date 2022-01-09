В Україні назвали слово 2021 року

Онлайн-словник сучасної української мови та сленгу “Мислово” обрав слово "вакцина” словом 2021 року.

"Події останніх двох років не залишають нам простору для маневру. Як і минулоріч, цьогорічне слово року продиктоване пандемією коронавірусу, але вже на наступному її витку. Вакцина та похідні від неї слова, передусім “вакцинація”, повністю домінували у суспільній дискусії року, що минув", - йдеться у повідомленні.

Водночас на порталі зауважують, що питомо українське слово “щеплення” переважало у вжитку “вакцинацію” до початку кампанії масової вакцинації від коронавірусу.

Серед інших похідних або пов’язаних із вакциною/вакцинацією слів 2021 року названо такі: антивакцинатор, ревакцинація, бустерна доза, імунізація, імунітет, ковідна тисяча (або тисяча Зеленського).

Іншими словами минулого року були: Велике будівництво, деолігархізація, земля (у зв'язку з відкриттям ринку землі та найбільшим урожаєм зернових), вагнергейт, війна.

Онлайн-словник “Мислово” створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають звичайні користувачі.

“Мислово” обирає слово року вдев’яте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість. Словами року за минулі роки були: 2020 - коронавірус, 2019 - діджиталізація, 2018 - томос, 2017 - безвіз, 2016 - корупція, 2015 - блокада, 2014 - кіборги, 2013 - Євромайдан.