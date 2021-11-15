В Україні немає підтверджених випадків смерті через вакцинацію проти COVID-19 - Кузін

В Україні немає жодного підтвердженого випадку смерті через вакцинацію проти COVID-19. Про це в інтерв'ю "Главкому" заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Ігор Кузін.

"У нас у країні доволі ефективна система фармакологічного нагляду за несприятливими подіями після імунізації. Будь-яке порушення здоров'я вважається несприятливою подією після імунізації. Для того, щоб фіксувати типові або нетипові прояви, запроваджується спеціальна система. Її суть доволі проста: про будь-які проблеми зі здоров'ям, які спостерігаємо впродовж 30 днів після введення щеплення, треба відзвітувати або лікарю, який веде пацієнта, або самому пацієнту. Пацієнт може зайти на спеціальні ресурси, повідомити, що у нього, наприклад, на 10-й день такі симптоми, які викликають хвилювання", - пояснив Кузін.

За його словами, здебільшого, наслідки щеплень проти коронавірусу - несуттєві.

"Система фармакологічного спостереження працює в електронному форматі. Уся отримувана інформація акумулюється на рівні Державного експертного центру МОЗ. За останніми даними, десь 0,018% пацієнтів від загальної кількості щеплених мають несприятливі події після імунізації. Переважна кількість - це несерйозні випадки. Летальних випадків після імунізації було 124. Тобто це ті випадки, коли людина мала вакцинацію в анамнезі, і вона померла впродовж 30 днів після проведення вакцинації. Такі випадки підлягають окремому розслідуванню. Окремо наголошую, що тут не йдеться про причинно- наслідковий зв'язок із вакцинацією. Усі завершені розслідування [випадків смерті] зв'язку з вакцинацією не виявили", - наголосив головний санлікар.