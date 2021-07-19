В Україні незабаром оголосять про створення інноваційних препаратів проти коронавірусу - Ляшко

Найближчим часом в Україні буде оголошено про створення інноваційних препаратів проти коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у коментарі "Сьогодні".

"З'явилися деякі інноваційні препарати. І тут я можу анонсувати, що найближчим часом будуть заяви, що зробила Україна по інноваційних препаратах, які мають пряму дію на вірус", - заявив глава МОЗ.

За його словами, таких препаратів в Україні ще не було, а у світі вони тільки з'являються. Ляшко не уточнив, у якій саме формі будуть ці препарати.

"Подивимось. Тижні за два точно вийдемо з певними заявами", - додав міністр.

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