В Україні новий антирекорд: 1 318 випадків коронавірусу за добу

Статистика коронавірусу в Україні на 6 серпня свідчить про 76 808 хворих, за добу захворіло ще 1 318 українців.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 1 788 осіб.

Загалом в Україні вже 41 527 одужавших.

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції: Київ - 22.21% Львів - 21.08% Івано-Франківськ - 20.29% Вінниця - 17.15% Ужгород - 16% Коронавірус в Україні 5 серпня

Статистика коронавірусу в Україні на 5 серпня свідчить про 1 271 новий випадок коронавірусної інфекції, всього 75 490. Цей показник став новим антирекордом, хоча вже кілька днів фіксували більше 1 тис. хворих.

Померло за добу 24 людини, всього 1 788. Вилікувалось 40 613 людей, за добу 914.

Серед регіонів найбільше інфекції у Львівській області - 158 випадків, Києві - 150 та Харківській області - 146 випадків. У Кіровоградській області не виявили жодного нового хворого.

