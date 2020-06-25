В Україні новий антирекорд - 994 людини захворіли на COVID-19 за минулу добу

В Україні станом на ранок четверга виявлено 994 нових випадки інфікування коронавірусом за добу, 349 раніше захворілих на COVID-19 осіб одужали, 16 померли, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Днем раніше повідомлялося про 940 нових хворих на COVID-19 за добу, 23 червня було 833 інфікованих, 22 червня - 681 хворий, 21 червня було 735 інфікованих, 20 червня - повідомлялося про 841 хворого, 19 червня - про 921 випадок захворювання на COVID-19.

За даними РНБО, кількість інфікованих наростаючим підсумком з початку пандемії становить на ранок четверга 40 008 осіб, видужали - 17 758, померли 1 067 осіб.

Наразі в Україні на COVID-19 хворіє 21 183 людей, що на 629 більше, ніж днем раніше.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зараження COVID- 19 зафіксовано у Львівській області (204 випадки), Одеській області (95 випадків), Закарпатській області (85 випадків), Рівненській області (84 випадки), у Києві (85 випадків).