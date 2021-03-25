В Україні новий рекод захворювань на ковід за весь час епідемії - 16 669

Минулої доби в Україні зафіксували максимальний за час епідемії показник захворювань на COVID-19 - 16 669 нових випадків. Попередній максимум був 28 листопада - 16 294 випадки.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

В Україні також зафіксовано новий рекордний показник смертності - 362 померлих (вже третю добу понад триста летальних випадків).