В Україні очікується пік епідемії коронавірусу - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я буде пропонувати посилювати карантинні заходи, оскільки найближчим часом в Україні прогнозується пік захворюваності на COVID-19. Про це на брифінгу заявив заступник очільника відомства та головний санлікар країни Віктор Ляшко.

"Ми прогнозуємо, що найближчим часом нас очікує пікове зростання коронавірусної хвороби на території України. Тому ми й пропонуємо жорсткіші заходи. Оскільки наші розрахунки показують: проведенням додаткових заходів щодо ізоляції та обмеження мобільності ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків, ми можемо значно зменшити кількість летальних наслідків внаслідок коронавірусної хвороби", - сказав Ляшко.

Головний санлікар стверджує, що єдина можливість перейти пік епідемії планово та без великих навантажень - зменшити мобільність людей. Зараз Україна вивчає досвід країн Європи в цій ситуації.

Нагадаємо, що станом на ранок 3 квітня в Україні лабораторно підтвердили 138 нових випадків COVID-19. Всього хворих в країні 942.

Незважаючи на заклики з боку держави мінімізувати мобільність, вчора в Україну повернулися близько 7,2 тисяч громадян, з них три тисячі прийшли пішки. Також межі держави залишили понад 4,7 тисяч осіб, у тому числі майже 2,2 тисячі іноземців.

Як повідомлялося, препарати, які виявилися ефективними в лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19, вже приїхали в Україну.

Раніше Міністерство охорони здоров'я опублікувало алгоритм дій для громадян, які виявили у себе симптоми коронавірусної інфекції COVID-19. Також МОЗ затвердив єдиний державний протокол для лікування хворих на COVID- 19.



