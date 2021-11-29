В Україні очікуються сильні пориви вітру В Україні очікуються сильні пориви вітру

На більшій частині території України у вівторок, 30 листопада, очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

“30 листопада вночі на більшій частині території, вдень у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)”, - ідеться у повідомленні.

У Києві та області 30 листопада також пориви вітру 15-20 м/с.

Як повідомляв Укрінформ, 29 листопада та вночі 30 листопада на Азовському морі та в портах Маріуполя і Бердянська пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

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