В Україні оновили зони карантину

В Україні від понеділка, 2 листопада, почало діяти нове карантинне зонування. Найсуворіші обмеження будуть у так званій "червоній "зоні.



Які українські регіони опинилися в зонах із найсуворішими обмеженнями — у матеріалі ТСН.ua.



В оновленому списку стало більше регіонів у "червоній" зоні, ніж раніше. Наприклад, ще кілька тижнів тому там було лише два міста. Натомість зараз це 112 населених пунктів, серед яких 11 обласних центрів: Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, Рівне, Житомир, Хмельницький, Чернігів, Суми, Полтава, Харків та Миколаїв.

Повний список "червоної" зони виглядає так:



міста Володимир-Волинський, Ковель та Нововолинськ, Іваничівський, Ківерцівський та Турійський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир, Бердичів, Коростень, Малин та Новоград-Волинськ, Андрушівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Попільнянський, Романівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

міста Ужгород та Берегове, Великоберезнянський, Перечинський та Ужгородський райони Закарпатської області;

Пологівський район Запорізької області;

місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів та Обухівський райони Київської області;

Марківський та Троїцький райони Луганської області;

Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

місто Миколаїв Миколаївської області;

міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Лиманський, Овідіопольський, Подільський, Савранський, Саратський та Татарбунарський райони Одеської області;

місто Полтава Полтавської області

міста Рівне, та Острог, Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський та Острозький райони Рівненської області;

міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

міста Бережани, Кременець та Чортків, Гусятинський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Тернопільський та Шумський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський та Золочівський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, у Білогірський, Віньковецький, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Славутський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

міста Ватутіне, Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Тальнівський райони Черкаської області;

міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Чернігів та Варвинський район Чернігівської області.



Від цього тижня Тернопіль і Сєверодонецьк перейшли до менш небезпечної зони карантину - "помаранчевої". У ній кілька тижнів поспіль залишається і столиця. Слід зауважити, що у цій зоні 489 адміністративних одиниць - це на 52 більше, ніж минулого тижня.



Зокрема, тут опинилося 13 обласних центрах: Вінниця, Луцьк, Тернопіль, Львів, Дніпро, Краматорськ, Запоріжжя, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Одеса, Херсон, Черкасита у Київ.



До "зеленого" рівня епідемічної небезпеки віднесено всього дві адміністративні одиниці - це Горностаївський та Скадовський райони Херсонської області.