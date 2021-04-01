В Україні підтвердили ще 17 569 випадків COVID-19, за добу померла 421 людина

Кількість хворих на коронавірус в Україні зростає стрімкими темпами. За минулу добу фахівці встановили діагноз "COVID-19" у 17 тисяч 569 осіб.

Серед нових інфікованих 486 медичних працівників та 813 дітей. Відповідні дані на сторінці в Facebook навів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Посадовець зазначив, що 31 березня у лікарні ушпиталили 5 тисяч 160 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували аж 421. У свою чергу, вилікувалося від недуги ще 9 тисяч 602 людини. За добу провели майже 133 тис. тестів, з яких 59 803 - методом ПЛР.

Степанов зазначив, що в останній день березня найбільше випадків хвороби виявили у Києві - 1 150, на Одещині - 1305, на Хмельниччині - 1 142. Також до списку потрапила Львівщина - 1 141 та Житомирщина - 1 037.

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