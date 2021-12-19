В Україні підвищили деякі види стипендій

17 грудня 2021 року, Урядом ухвалено Постанову щодо підвищення розміру соціальних стипендій Верховної Ради для студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти з числа дітей-сиріт і дітей з малозабезпечених сімей.

Поліпшення соціального захисту найбільш вразливих категорій здобувачів фахової передвищої та вищої освіти є важливим елементом матеріальної та моральної підтримки.

Постановою передбачено надання соціальних стипендій ВРУ як для здобувачів вищої, так і фахової передвищої освіти:

з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Соціальні стипендії ВРУ отримують 150 студентів закладів вищої освіти, у тому числі 50 студентів ЗВО I та II рівнів акредитації. Розмір стипендії, який складає 750 грн для здобувачів фахової передвищої освіти та 950 грн для здобувачів вищої освіти, буде збільшений на 50 відсотків.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року збільшено розмір академічних та іменних стипендій.

З 1 січня 2022 року академічні та іменні стипендії здобувачів вищої, фахової передвищої освіти збільшуються в понад 1,5 рази, професійної (професійно-технічної) освіти – у понад 2,5 рази. Про це йдеться у постанові КМУ «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 та від 28 грудня 2016 р. № 1047», ухваленій на засіданні Уряду 1 вересня 2021 року.

Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) збільшується з 490 до 1250 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 980 до 1510 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1250 до 1930 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії в підвищеному розмірі, збільшується з 1300 до 2000 гривень на місяць; для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, збільшується з 1660 до 2550 гривень на місяць.

Розмір академічної стипендії Президента України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1420 до 2750 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 2130 до 3320 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2720 до 4400 гривень на місяць.

Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти збільшується з 1180 до 2500 гривень на місяць;

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр», освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1900 до 3020 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітній або освітньо-професійний ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2480 до 4000 гривень на місяць.

Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» або освітній ступінь «бакалавр», збільшується з 1770 до 2870 гривень на місяць;

для студентів закладів вищої освіти, наукових установ, які здобувають освітньо-професійний або освітній ступінь «молодший бакалавр», освітні ступені «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр», збільшується з 2600 до 3800 гривень на місяць.

17 грудня 2021 року ухвалено внесення змін до Постанови «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів» щодо зміни розміру стипендій і уточнення окремих термінів.

На здобувачів чекають такі академічні стипендії ВРУ:

3320 грн на місяць для студентів закладів фахової передвищої освіти, які здобувають рівень «молодший спеціаліст», освітні ступені «фаховий молодший бакалавр», «молодший бакалавр» і «бакалавр»;

4400 гривень на місяць для студентів закладів вищої освіти та наукових установ, які здобувають ступені «молодший бакалавр», «бакалавр» або «магістр».



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