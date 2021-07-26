В Україні планують дозволити змішувати різні види вакцин від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України має намір офіційно дозволити змішувати різні види вакцин проти коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, МОЗ ухвалює подібні рішення, спираючись на результати міжнародних досліджень, рекомендації виробника вакцини й аналіз аналогічного досвіду інших держав.

"Національна технічна група експертів із питань імунізації, як головний дорадчий орган МОЗ, рекомендувала дозволити так зване "мікшування (змішування) вакцини", але при чіткому дотриманні певних умов", - сказав Кузін в інтерв'ю виданню "Апостроф".

За його словами, йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty/Pfizer-BioNTech після першої дози м-РНК вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря.

"Відповідне рішення групи експертів вже є, тому зараз розглядається питання про оформлення відповідного наказу та розробку детальних покрокових інструкцій в таких випадках", - додав головний санлікар.

Від початку вакцинувальної кампанії в Україні була щеплена 3 060 561 людина, з них отримали першу дозу з двох необхідних 3 060 559 людей, повністю імунізовані, отримавши обидві дози, 1 702 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 763 443 щеплення.

В Україні щеплення здійснюють вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech, CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca (Covishield, SKBio) і Moderna.

Усі вони вимагають отримання двох доз для повної вакцинації. Крім того, за повідомленням МОЗ, на цей час менш ніж 500 осіб в Україні отримали щеплення однодозовою вакциною Janssen/Johnson & Johnsson.