В Україні планують перейти до "жовтої зони" карантинних обмежень: нові умови

Українська влада готується до посилення карантину в країні. Під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася селекторна нарада щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

За повідомленням Кабінету Міністрів України спостерігаються високі темпи зростання нових випадків у Чернівецькій, Волинській, Львівській і Тернопільській областях. Також у цих регіонах швидко зростає завантаженість ліжок із киснем, а кількість госпіталізацій за тиждень збільшилась на 60%.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко запропонував, щоб обмеження "жовтої" та "червоної" зони епідемічної небезпеки не поширювалися на ті заклади господарювання, у яких колектив і відвідувачі мають ковід-сертифікат, що засвідчує вакцинацію, дійсний протягом 72 годин негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену протягом останніх кількох місяців коронавірусну хворобу.

"Це дозволить ефективно стримувати епідемічну ситуацію та зберегти економічну активність", - зазначив Ляшко.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на важливості вакцинації колективів закладів освіти для того, щоб убезпечити дітей від хвороби під час навчання.

"Надзвичайно важливо прискорити темпи вакцинації вчителів та інших працівників закладів освіти. Профільні міністерства мають активно пропрацювати цю тему з регіонами, адже вже найближчим часом країна перейде до жовтої зони", - сказав Шмигаль. Уряд готується до введення "жовтої" зони карантину на всій території України

У МВС повідомили, що правоохоронці активізують перевірки щодо можливого підроблення сертифікатів вакцинації.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, хто з дітей перший отримає щеплення проти коронавірусу.

Крім того, у МОЗ визначили три сценарії для нової хвилі пандемії Covid-19: оптимальний, песимістичний і помірний сценарій. Відповідно до них Україна розраховує ресурси своєї системи охорони здоров'я.

Як відомо, на Буковині вже активно циркулює Дельта-штам COVID-19. Станом на 5 серпня в усіх районах області та у Чернівцях зафіксували 34 випадки інфікування саме цим штамом коронавірусу.

Раніше стало відомо, що через поширення "Дельта" штаму коронавірусу Україна посилює вимоги щодо перетину кордону. Нові правила торкнуться як іноземців, так і громадян країни.

Прямий канал

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