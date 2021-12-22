В Україні планують скоротити термін дії COVID-сертифікатів

У Кабінеті міністрів розмірковують над скороченням терміну дії сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич в коментарі агентству Укрінформ.

"Останні два-три тижні активно обговорюється, що Європейська комісія готує рішення про скорочення дії терміну COVID-сертифікатів. Зокрема, очікується, що ухвалення рішення відбудеться 10 січня наступного року. Відповідно, ми також спостерігаємо ці події, і сьогодні мали нараду з європейськими фахівцями, очікуємо на офіційне рішення від країн ЄС, і далі таким же чином планується впровадження цього рішення і в нас на рівні України. Його має розглянути Національна технічна група експертів з питань імунізації, і далі вона має бути схвалена на засіданні штабу з вакцинокерованих інфекцій МОЗ і відповідно буде нормативно врегульоване постановою уряду"Чиновниця додала, що сертифікати, які вже згенеровані у мобільному додатку "Дія", залишаться чинними. Однак під час подорожі до країн ЄС вони діятимуть у межах терміну, встановленого в цій країні.

У міністерстві пояснили, що скорочення терміну дії COVID-сертифікатів зумовлене умовами співробітництва у довірчій мережі ЄС.

Нагадаємо, на початку листопада Кабмін скоротив термін дії міжнародних COVID-сертифікатів зі 180 до 105 днів.

З 6 грудня в Україні посилили карантинні обмеження. Відтоді "жовтий" сертифікат діє 30 днів замість 120 днів, а зчитують їх через програму "Дія", а не лише перевіряють візуальну наявність.

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